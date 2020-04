Corona-Krise : Ihre Nähmaschine rattert von früh bis spät

„Gesichtsmasken werden wohl das modische Accessoire des Sommers 2020“, glaubt Silke Griepentrog. Die Witzheldenerin fertigt in ihrer heimischen Nähstube auch nach individuellen Wünschen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Silke Griepentrog näht seit Wochen gegen die Ausbreitung des Coronavirus an. Rund 800 Mund-Nase-Masken hat sie bereits in Eigenregie angefertigt. Das Nähen ist für sie schon lange ein Hobby. „Meine erste Nähmaschine habe ich mir von meinem Konfirmationsgeld gekauft“, erzählt sie.

Als im März die Corona-Pandemie auch in Deutschland richtig Fahrt aufnahm, sich Meldungen über Hamsterkäufe häuften und das öffentliche Leben Stück für Stück runtergefahren wurde, legte Silke Griepentrog los. Angefangen hat es mit einem Aufruf bei Facebook, in dem sie markiert wurde. Es ging um Mund-Nase-Masken, die überall ausverkauft waren. Also setzte sie sich an ihre Nähmaschine, um Freunde und Bekannte zu versorgen. „Ich dachte, ich tue ihnen einen Gefallen, indem ich Masken nähe“, sagt die 52-Jährige. Diese seien dann ebenfalls bei Facebook gepostet worden. „Dann wurde es immer mehr und mehr. Mein Telefon hat in einer Tour geklingelt.“

Seitdem steht ihre Nähmaschine nicht mehr still. Rund 800 Masken hat die Witzheldenerin bereits angefertigt – mit handwerklichem Geschick. Denn das Nähen ist für sie schon lange ein Hobby. „Meine erste Nähmaschine habe ich mir von meinem Konfirmationsgeld gekauft“, erzählt sie. Damals sei es ihr vor allem um die zu der Zeit modischen Hawaii-Hosen mit Blumen-Optik gegangen, die zwar voll im Trend, aber auch recht teuer waren. „Also habe ich sie einfach selbst gemacht.“ Seitdem ist sie zu einer erfahrenen und ambitionierten Hobbynäherin avanciert, die auch Jacken, Kleider, Smokings und andere Kleidungsstücke anfertigt. „Für mich war das immer ein schöner Ausgleich zum Beruf, eine Tätigkeit, bei der ich meinen Gedanken freien Lauf lassen kann“, sagt die selbstständige Geschäftspartnerin im Network-Marketing.

Info Mund-Nase-Masken gibt es bei Anfrage per E-Mail Kontakt Wer Bedarf an einer der selbstgenähten Maske von Silke Griepentrog hat, kann per E-Mail eine Anfrage an facies@griepentrog.de stellen. Stoffmotiv und Stickerei werden nach Absprache geklärt.

Wegen Corona ist die heimische Produktion allerdings auf die begehrten Masken reduziert – und das quasi im Akkord. Sie werden längst nicht mehr nur an Freunde und Bekannte geschickt, sondern an jeden, der anfragt. Zudem hat sie unter anderem knapp 100 Masken an das Klinikum gespendet. Auch Pflege- und Rettungsdienstler tragen mitunter ihre „Facies“.

Rund 500 Euro hat sie bislang in das Material investiert. Grundlage für ihre Mund-Nasen-Bedeckungen ist Baumwollstoff, der bei 60 Grad waschbar ist. Beim Händler ihres Vertrauens kauft sie den Rohstoff, teilweise bekommt sie ihn aber auch geschenkt. Zwischendurch wurden die notwendigen Gummibänder knapp. Doch Griepentrog hat immer wieder welche auftreiben können, um weiterzumachen.

Inzwischen sind ihre Masken an vielen Orten in Deutschland zu finden – in Hamburg, Bamberg oder Gronau, „überall, wo ich Freunde oder Verwandte habe“, sagt die gebürtige Cuxhavenerin, die zudem noch bei der Freiwilligen Feuerwehr Leichlingen im Witzheldener Löschzug aktiv ist. Ein Einsatz sei derzeit der einzige Grund für sie, das Nähen zu unterbrechen. „Ich habe wohl das Helfer-Gen in mir“, sagt sie. Zum Ausgleich gehe sie ab und an joggen, ansonsten lässt sie ihre Maschine rattern.

Auch ihre beiden Söhne sind zumindest teilweise in die Abläufe der heimischen Näherei eingebunden. Sie schneiden bei Bedarf Stoffe oder Gummibänder zurecht. „So lange Masken gebraucht werden, mache ich weiter“, betont Griepentrog und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Gesichtsmasken werden wohl das modische Accessoire des Sommers 2020.“ Für Einkäufe oder Bus- und Bahn-Fahrten sind sie inzwischen ohnehin Pflicht in Nordrhein-Westfalen.