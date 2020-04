Insolvenz beim Leichlinger TV : Unstimmigkeiten zwischen LTV und Pima-Gesellschaft

Leichlingen Zum vorläufigen Insolvenzverwalter in der Angelegenheit der Drittliga-Handballer und der Pima GmbH bestellte das Amtsgericht Köln Rechtsanwalt Klaus Siemon. Derweil streiten sich Verein und Gesellschaft, wer wann was wusste.

Nach dem Beben bei den Drittliga-Handballern des Leichlinger TV gibt es Unstimmigkeiten zwischen der für den Spielbetrieb zuständigen und im Insolvenzverfahren befindlichen Pima GmbH und dem Trägerverein. Pima-Geschäftsführer Gerd Cremer sah sich zu Klarstellung gezwungen, nachdem der Verein betont hatte, dass er vom Pima-Insolvenzantrag in der Vorwoche überrascht worden sei. "Ich muss ganz entschieden die öffentliche Aussage des LTV-Vorsitzenden Martin Hasenjäger zurückweisen, wonach der LTV über die drohende Insolvenz nicht informiert gewesen sein soll“, teilt Cremer mit. Häsenjäger sei vor einigen Wochen „klar und deutlich“ darauf hingewiesen worden, dass eine Insolvenz unvermeidlich sei, wenn sich der LTV nicht an den Kosten des Spielbetriebs beteilige. Danach hätten sich „Hasenjäger oder jemand anderes vom LTV-Vorstand nicht mehr blicken lassen oder gemeldet“. Hasenjäger erwidert: „Eine Insolvenz wurde zwar angedroht, ich bin aber davon ausgegangen, dass die Saison sportlich noch zu Ende gespielt wird“, sagt der Vereinschef. „Wir können uns als gemeinnütziger e.V. nicht an den Kosten beteiligen. Das war immer klar.“