Maßnahme des Wupperverbandes : Absperrung soll weiteres Müll-Abladen verhindern

Ein Bereich in Wilhelmstal wird dauerhaft abgesperrt, um Müllsünden keine Chance zu geben. Foto: Kathrin Kellermann

Radevormwald Nachdem in der Ortschaft Wilhelmstal jüngst ein Unbekannter eine große Menge an Sperrmüll abgekippt hatte, will der Wupperverband nun den fraglichen Bereich nahe des Abflusses der Talsperre absichern.

Für große Verärgerung bei den Anwohnern hat jüngst das Abladen einer großen Menge von Müll in Wilhelmstal gesorgt (unsere Redaktion berichtete). Ein Unbekannter hatte an zwei Stellen an der Wilhelmstaler Straße illegal Sperrmüll entsorgt, darunter einen ausgedienten Öltank. Teilweise waren die Gegenstände mitten auf den Weg gekippt worden. Der Betriebshof der Stadt Radevormwald hatte die Abfälle weggeräumt.

Nun haben die Bürger an einer der Stellen, wo die Gegenstände abgeladen worden waren, neu errichtete Absperrungen bemerkt. Eine Nachfrage beim Ordnungsamt ergab, dass die Stadt dies nicht veranlasst hatte.

Ilona Weyer, Sprecherin des Wupperverbandes, bestätigte nun, dass diese Maßnahme vom hauseigenen Talsperrenbetrieb durchgeführt worden war. Es handle sich um ein Grundstück, das dem Wupperverband gehört. „Das Flatterband wird noch durch Bretter ersetzt“, kündigt Weyer an. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass an dieser Stelle noch einmal größere Mengen von Müll abgeladen werden.

(s-g)