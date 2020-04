Bürgermonitor : Langer Kampf gegen den Schmerz

Leverkusen Leverkusener wurde Opfer einer Gewalttat und kämpft um finanzielle Hilfe. Der Täter verwechselte ihn offenbar, brach dem damals 16-Jährigen das rechte Jochbein. Seither leidet er unter Schmerzen, zwei große Operationen brachten keine Besserung.

Markus Strasser kann aufgrund der Kieferfehlstellung nicht richtig essen, muss sämtliche Nahrung zerkleinern. „Da geht viel Lebensqualität verloren“, betont Mutter Marion. Lange hatte er Morphium nehmen müssen, um die täglichen Schmerzen zu bekämpfen. Nach einer kurzen Pause, erzählt Strasser, müsse er das starke Schmerzmittel wohl erneut ansetzen. „Es macht mich schläfrig“, berichtet er. Ein ganzer Tag sei dann schnell im Eimer. Zudem fallen hohe Kosten an. Nach Spenden wolle der 43-Jährige aber nicht fragen. Das sei ihm unangenehm.

In unzähligen Gutachten hatten die Strassers versucht, die Krankenkassen vor Gericht zu einem Umdenken zu bewegen. Auch derzeit läuft ein Verfahren im Streit mir der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH). Die Gutachten jedoch fallen unterschiedlich aus. Mal sei das Implantat nötig (so wie von der St. Lukas Klinik in Solingen bescheinigt), mal erklären Gutachter Markus Strasser für psychisch krank und die Schmerzen zu Phantomschmerzen.