Zurück in die Büros : Stadtverwaltung beendet den Corona-Lockdown

Die Meldestellen und Bürgerbüros, wie hier im Rathaus, sollen wieder öffenen. Doch brauchen Bürger einen Termin. Foto: uwe miserius

Leverkusen Die Mitarbeiter sollen zurück an die Schalter und in die Büros. Schutz der Mitarbeiter bliebt oberstes Ziel. Es gelten klare Sicherheitsregeln. Bürger brauchen Termin, wenn sie Amtsgänge erledigen wollen.

Die Stadt will in allen Verwaltungsbereichen „schnellstmöglich“ zum Normalbetrieb zurückkehren – unter Beachtung der Schutzstandards gegen den Corona-Virus. Dies hat der Verwaltungsvorstand unter Oberbürgermeister Uwe Richrath Anfang der Woche beschlossen. Am Mittwoch erfuhren die städtischen Mitarbeiter in einer internen Sondermitteilung viele Details. Für das Bürgerbüro und den Fachbereich Straßenverkehr gelten zudem ab Montag, 4. Mai, geänderte Öffnungszeiten. Wichtig: Die Bürger müssen sich vor dem Besuch eines Amtes meist online einen Termin besorgen. Frühestens zehn Minuten vor der zugesagten Uhrzeit wird man ins Gebäude gelassen, kündigte die Stadt an.

Grundsätzlich können die städtischen Mitarbeiter bis Ende Dezember in der Zeit von 6 bis 20 Uhr arbeiten (wenn der Personalrat am Donnerstag zustimmt), im Einzelfall auch am Wochenende. Oberstes Ziel: der Schutz der Mitarbeiter. Die Bediensteten sollen ab sofort alle Büros zumindest als Einzelbüro nutzen. Zudem sind Besprechungsräume zu Büros umzufunktionieren. Wo es die Raumgröße zulässt, dürfen auch zwei Mitarbeiter in einem Zimmer arbeiten. Allerdings müsse der Schutzabstand von mindestens 1,5 Meter eingehalten werden, notfalls sind Schreibtische umzustellen. Regelmäßiges Lüften ist Pflicht. Auch Auszubildende müssen wieder zum Dienst.