Corona-Krise : Justitia im Wartestand

Der Patronin einer unabhängigen Gerichtsbarkeit sind nicht nur die Augen verbunden – sie trägt zurzeit auch Mundschutz. Foto: dpa/Arne Dedert

Leverkusen Das Amtsgericht fährt am Montag seinen Betrieb wieder hoch. Viele Verhandlungen, die corona-bedingt ausgesetzt wurden, müssen jetzt nachgeholt werden. „Wie viele das sind, kann ich jedoch nicht sagen“, sagt Gerichtsdirektorin Ruth Reimann.

Das öffentliche Leben erwacht nach einigen Wochen langsam aus seinem Dornröschenschlaf, in den das Virus es geschickt hatte. So fährt auch das Amtsgericht in Opladen den Betrieb ab Montag wieder hoch. Die Justiz, die bereits zuvor an vielen Orten am Rande der Überlastung (und darüber hinaus) arbeitete, trifft wohl in einigen Wochen eine riesige Welle an Verfahren.

So zumindest vermutet es Gerichtsdirektorin Ruth Reimann. Vor rund anderthalb Monaten zwang ein Erlass des NRW-Justizministeriums das Gericht dazu, sich in den folgenden Wochen auf Eilverfahren, vereinzelte Sachen im Strafbereich und Gewaltschutz zu beschränken. So wurden etwa Verhandlungen durchgeführt, für die Angeklagte in Haft saßen.

Info Zutritt zu Gerichten allgemein gestattet Ist der Zutritt zu Gerichtsgebäuden derzeit allgemein möglich? Ja, schreibt das NRW-Justizministerium auf seiner Internetseite: Der Zutritt könne jedoch Personen mit Covid-19-Symptomen verboten werden und solchen, die innerhalb der jeweils letzten 14 Tage engen Kontakt mit einer corona-infizierten Person hatten.

Viele Sitzungstermine aber fielen aus und müssen bald nachgeholt werden. „Wie viele das sind, kann ich jedoch nicht sagen“, berichtet Reimann. So, wie es gelaufen ist, sei es aber richtig gelaufen, sagt die 56-Jährige. Und allzu weit sei die Justiz in Opladen nicht in Rückstand gekommen. „Wir reden hier von sechs Wochen, nicht von Jahren“, erläutert sie.

Dass es keinen kompletten Stillstand gab, half der Justiz dabei wohl sehr. Und das, obwohl Reimann – geschätzt – ein Viertel ihrer Mitarbeiter temporär freistellte. Damit entsprach sie dem ausdrücklichen Wunsch vieler ihrer Angestellten, die aufgrund des Alters und etwaigen Vorerkrankungen zur Risikogruppe zählen.

Der Stapel an Akten zu ausstehenden Verhandlungen muss nun abgearbeitet werden. Dabei sei es wichtig, die Rückstände richtig zu prioritisieren. Dafür gebe es einen Vier-Stufen-Plan, der die Strafsachen in die unterschiedlichen Kategorien einteilt. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagt Reimann.

Wichtig sei für die Wiederaufnahme des Betriebs, dass die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts in die Tat umgesetzt werden können. So bat die 56-Jährige ihre Richter, Termine so gut es geht zu entzerren. Daher gilt der Samstag jetzt als potenzieller Verhandlungstag. Zudem muss die Anderthalb-Meter-Abstandsregelung im Haus eingehalten werden. Die fünf Säle, in denen zwischen Schöffen und Richter bei Bedarf Trennwände angebracht werden können, stellen sich dabei als Trumf heraus: „Wir haben große Säle“, berichtet Reimann. „Dort ist es kein Problem, die Abstände einzuhalten.“

Derweil befindet sich die Direktorin, die den Posten seit Dezember 2015 bekleidet, in ständigem Austausch mit dem Landesgericht. Schließlich müsse die Situation immer neu bewertet werden. „Mir ist es lieber, wir fangen langsam an“, betont die Juristin. Sie habe das umgesetzt, was sie verantworten könne. Nun müsse sich jeder selbst disziplinieren.