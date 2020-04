Konzern kämpft gegen Virus-Krise : Corona sorgt für gesunkenen Absatz bei Covestro

Leverkusen Im Kerngeschäft sankt im ersten Quartal des Geschäftsjahres der Verkauf von Produkten spürbar wegen fehlender Nachfrage vor allem aus China. Covestro sei dennoch solide aufgestellt, sagt Finanzchef Töpfer. Die Hauptversammlung wird online nachgeholt.

Der Leverkusener Kunststoffhersteller Covestro hat seine Gewinn-Prognose fürs erste Quartal erreicht. Klingt positiv, ist aber nicht rosig. Wegen der Corona-Krise gingen die Absatzmengen im Kerngeschäft um 4,1 Prozent zurück, vor allem wegen Produktionsunterbrechungen sank in China die Nachfrage. Weltweit gingen die Verkaufspreise runter, der Wettbewerbsdruck im Kunststoffbereich rauf, heißt es vom Konzern. Die Quartalszahlen dazu: Konzernumsatz – 2,8 Mrd. Euro (- 12,3 Prozent), Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen) – 254 Mio. Euro (- 42,5). Das hatte Covestro-Chef Markus Steilemann erwartet. Konzernergebnis – 20 Mio. Euro (- 88,8).

Die Hauptversammlung – der ursprüngliche Termin am 17. April wurde abgesagt – wird am 30. Juli als virtueller Termin nachgeholt. Wie das funktioniert hatte Bayer am Dientag vorgemacht.