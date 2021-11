Sitzung in Leverkusen : Bauauschuss: Hochwasserkonzept beschlossen

Sitzung in Leverkusen

Leverkusen Beim Thema Klimaschutz ging es im Ratssaal hoch her. Die Diskussion entzündete sich an der Zahl der Bäume, die Stadt pflanzen wollte, es dann aber nicht schaffte.

Es gab hitzige Diskussionen zwischen den Politikern und Anwesenden im Leverkusener Ratssaal beim Stadtentwicklungs-, Plan- und Bau-Ausschusses am Montag.

„Die Zeiten für Symbolismus sind vorbei“, betonte Benedikt Rees (Klimaliste), nachdem die Stadt 1000 Bäume jährlich pflanzen wollte, es aber nicht schaffte. Baudezernentin Andrea Deppe fand seine Bemerkungen „unverschämt“, die anderen Mitglieder bekräftigten das. Es sei nur symbolisch gewesen. Später, als Dany Kahindi (Parents for Future) die Ausschussmitglieder zu einem symbolischen Zeichen aufforderte, ihre Initiative mit anderen bundesweit-verteilten Gruppen zu unterstützen, gab es dann Zwischenrufe und Unverständnis auf Seiten der Antragsteller. Einen „kompletten Bau- und Planstellungsstopp nach der ersten Rheinbrücke“ forderte Kahindi, die Unterstützung der Politik sollte der Forderung „vor Ort mehr Nachdruck“ verleihen. Keiner fragte nach, in welcher Form sie sich solidarisieren könnten. Stattdessen gab es Streit – auch in einer Pause wurde wild diskutiert. Bis auf die Klimaliste lehnten alle den Antrag ab.