Kultur in Leverkusen : Ein Abend mit der Weltauswahl des Jazz

Sorgte für unvergesslichen Musikgenuss bei den 42. Leverkusener Jazztagen: Wolfgang Haffner‘s Dreamband. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Wolfgang Haffner bestritt mit seiner „Dreamband“ einen tollen Abend im Erholungshaus. Zwei Stunden lang versetzten die Musiker die Kultstätte in einen Traumzustand.

Es gibt guten Jazz, es gibt besseren Jazz. Und es gibt noch besseren Jazz. Darüber hinaus wird die Luft schon ganz schön dünn. Wolfgang Haffner, der geniale Schlagzeuger, der wohl bereits 14 oder 15 in Leverkusener aufgetreten ist, machte es sich eigentlich ganz einfach. Vor zwei Jahren reifte das Projekt seiner „Dreamband“, dazu lud er sich einfach die besten Musiker aus den USA, Schweden und Deutschland ein – und bestritt einen tollen Abend im ausverkauften Erholungshaus.

Das war – dieses Urteil sei erlaubt – der schönste Jazz-Abend während der 42. Jazztage, ein Höhepunkt mit Randy Brecker (Trompete, Gesang), Nils Landgren (Posaune), Bill Evans (Saxofon, Klavier, Gesang), Simon Oslender (Orgel), Christopher Dell (Vibrafon) und Thomas Stieger (Bass). Zwei Stunden lang versetzten sie die Kultstätte an der Nobelstraße in einen Traumzustand. Und über allem thronte auf einer überhöhten Bühne mit seiner Batterie an Trommeln und Becker der Kapitän himself: Wolfgang Haffner.

Wenn er das kleine Treppchen herab- und zum Mikrofon schritt, um seine Band vorzustellen, wusste man, er ist heute der Chef. Obwohl Koryphäen wie Brecker, Evans oder Landgren alle schon ihre eigenen und sehr erfolgreichen Bands hatten. So verkündete er: Dies ist eine Weltauswahl und verglich sie mit einer Fußballtruppe, in der Messi, Renaldo, Mbappé und Neymar stehen. Übertrieben? Keineswegs. Fabian Stiens, Chef der Jazztage, erinnert sich, dass es bestenfalls 2008 mit der „Five Peace Band“ – u.a. mit Chick Corea und John McLaughlin – eine ähnliche hochkarätige Truppe gab.

Bei den 42. Leverkusener Jazztagen gaben sich die Jazzer förmlich die Türklinke in die Hand. Am zehnten Jazztage-Abend berichtete Kenny Garrett von seinen „Ancestors“, seinen Vorfahren. Damit war klar, dass es musikalisch nach Afrika ging. Vor allem die Rhythmus-Abteilung mit Schlagzeuger Ronald Bruner und Perkussionist Rudy Bird sorgte dafür, dass dem Publikum nie langweilig in den Füßen und Beinen wurde. Nils Wülker, Trompeter mit harmonischen Finessen, musste nicht so weit reisen – als gebürtiger Bonner. Für ihn ist Jazz einfach die Grundlage für kreatives Schaffen.

Es folgen noch spannende Abende (nach dem Auftritt von von Konstatin Wecker am Montag): Quadro Nuevo kommt am Mittwoch („Mare“ wie Wellenrauschen), Lisa Simone (Tochter der Blues- und Jazz-Legende Nina Simone, Donnerstag) oder Not Machine und Tilar (eine Veranstaltung der Nachwuchs-Konzertreihe am Freitag). Am Samstag will dann Wolfgang Niedecken sein Programm rund um Bob Dylan präsentieren. In der Ankündigung heißt es: „Es gibt keinen deutschen Musiker, der eine solche Nähe zu Bob Dylan hat, wie Wolfgang Niedecken.“