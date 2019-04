National Express : Nach Protesten: Ersatzbusse nach Köln

Drangvolle Enge im RB 48 nach Streckensperrung des RE7. Foto: Friedrich Busch

Leverkusen (bu) National Express und der Nahverkehr Rheinland reagieren auf die in unserer Berichterstattung geäußerte massive Kritik von Fahrgästen und setzen Busse parallel zur Linie RB 48 ein. Bis zum 26. April wird von 5.50 Uhr bis 9.30 Uhr sowie von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr ein Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Opladen und Köln Messe/Deutz für zusätzliche Kapazitäten auf der Strecke sorgen. Die SEV-Haltestellen befinden sich in Opladen am Busbahnhof (Bussteig 3a-e) und in Köln Messe/Deutz an der Bushaltestelle „Bf.

Deutz/Messeplatz“, Bussteig E (Linien 150, 250 und 260), Auenweg.