Einsatz in Quettingen : Feuerwehr rückt am Dienstag zu Küchenbrand aus

Die Feuerwehr war an der Quettinger Straße im Einsatz. Foto: Uwe MIserius

Leverkusen Am Dienstagmorgen hat es in Leverkusen schon wieder gebrannt. Die Feuerwehr war in Quettingen im Einsatz.

Die Leverkusener Feuerwehr kommt nicht zur Ruhe. Nach einem unruhigen und sehr arbeitsintensiven Osterwochenende wurde der Leitstelle am Dienstagmorgen um 8.40 Uhr ein Wohnungsbrand in der Quettinger Straße in Quettingen gemeldet.

Da auch Menschen in Gefahr waren, wurden ein Einsatzleitwagen, zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Lützenkirchen und ein Notarztwagen sowie zwei Rettungswagen zur Einsatzstelle geschickt.

Aus der zweiten Etage des Gebäudes drang Rauch aus einem Fenster. Personen, die sich noch im Haus befanden, wurden von Einsatzkräften aus dem Haus geleitet und von Rettunskräften untersucht.

Der Brand im Küchenbereich der Wohnung konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden. Die Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Insgesamt war die Feuerwehr Leverkusen mit zwölf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

