Bayer 04: Tag der Tradition : 40 Jahre Bundesliga feiern

Bernd Schneider, genannt „Schnix“. Foto: Matzerath/Ralph Matzerath

Leverkusen 1979 gelang der Aufstieg. Erinnerung mit Bayer 04-Altstars beim Schalke-Spiel.

Bayer 04-Vereinsgeschichte hautnah erleben können Fans der Werkself am 11. und 12. Mai. Das zweite Mai-Wochenende steht ganz im Zeichen von „40 Jahre Bundesliga unter dem Bayer-Kreuz“. Das Bundesliga-Spiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag, 11. Mai, wird zur Zeitreise; und am Sonntag, 12. Mai, kann man die Helden von gestern, heute und morgen treffen – beim „Tag der Tradition“ an und in der BayArena. Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich.

Ab 9.30 Uhr werden sich Bernd „Schnix“ Schneider, Ulf „der Schwatte“ Kirsten und Co. unter die Fans mischen. Die beiden Vereinslegenden gehörten zu den 40 Spielern, die die Anhänger der Werkself in einer Online-Abstimmung zu den „Bundesliga Allstars“ gewählt haben. Sie wurden vom Verein nach Leverkusen eingeladen, um zusammen „Erstklassig seit 1979“ zu feiern. So werden die Legenden gemeinsam mit den Aufstiegshelden von 1979 nicht nur dem Bundesligaspiel am Samstag gegen Schalke 04 einen besonderen Rahmen verleihen, am Sonntag stehen sie für Autogramme, Selfies und Gespräche zu Verfügung.

Zudem werden auch einige von ihnen die Fußballschuhe schnüren. Es wird ab 10 Uhr ein Spiel der „Bundesliga Allstars“ im Ulrich-Haberland-Stadion geben, bei dem die Vereinslegenden gegeneinander antreten. Bis 15 Uhr können die Fans mit den Legenden in Erinnerungen schwelgen, die BayArena auf eigene Faust erkunden, oder das Programm für Klein und Groß genießen.

Eintrittskarten (ein Euro) für den „Tag der Tradition“ sind ab sofort erhältlich (Bayer 04-Ticketwebshop, telefonisch unter 0214 5000 1904 oder persönlich in den Bayer 04-Shops).