Fussball-Mittelrheinliga : Gegen Deutz will Uevekoven wieder in die Spur finden

Fussball-Mittelrheinliga Nach drei Siegen in Serie gab es zuletzt gegen die Reserve von Alemannia Aachen einen Dämpfer. Etwas habe die „Gier“ gefehlt, sagt Uevekovens Trainer Patrick Arand. Das soll sich gegen Deutz ändern.

Doch am vergangenen Sonntag wurde die Stimmung in Uevekoven durch die unnötige Pleite in Aachen ein wenig gedämpft. Dabei waren die Sportfreunde durch einen sehenswerten Distanzschuss von Dominika Demska bei der Alemannia-Reserve früh mit 1:0 in Führung gegangen (5.). „Das gab für ein paar Minuten Selbstvertrauen. Zwei gute Angriffe führten dann aber zum 2:1“, sagte Coach Patrick Arand auf dem Portal „Fupa“. Hannah Renate De Jong (54.) und Nina Delsemme (61.) drehten die Partie für die Aachenerinnen in wenigen Minuten. „Uns fehlten die Galligkeit und die Gier“, so Arand.

Ob sein Team diese Tugenden am Sonntag wieder an den Tag legen kann? Wichtig wäre es, denn dann gastiert der SV Deutz auf der Uevekovener Anlage. Die Mannschaft aus Köln hat bislang in dieser Spielzeit acht Punkte sammeln können und liegt nur einen Platz und Zähler hinter Uevekoven. Punktgleich mit den Sportfreunden steht der SV Allner-Bödingen, gegen die der SF vor zwei Wochen noch 4:2 gewinnen konnte, auf dem zweiten Rang. Spitzenreiter Fortuna Köln hat sich in dieser Saison noch gar keine Blöße gegeben und führt die Liga mit zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 20:0 an. Am Sonntag gastiert RW Waldensrath-Straeten in Köln.