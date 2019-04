Osterwochenende : Zwei Radler bei Unfällen verletzt

Burscheid/Odenthal (bu) Zwei schwere Fahrradunfälle meldet die Polizei vom Osterwochenende. Am Ostermontag war auf der Balkantrasse ein Höhe Burscheid ein 57-jähriger Rennradfahrer mit einer sechsjährigen Radlerin kollidiert, als das entgegenkommende Kind mit dem Rad auf eine Bank zusteuerte.

Der Mann stürzte, verletzte sich schwer an der Schulter und wurde vom Rettungsdienst in eine Leverkusener Klinik gebracht. Das Mädchen kam mit Schürfwunden davon. Ein 41-jähriger Radler aus Leverkusen verunglückte in Odenthal, als er einem Autofahrer ausweichen wollte, der ihm an einer Tankstelleneinfahrt den Weg abschnitt. Der Radler wurde leicht verletzt.