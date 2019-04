Spektakulärer Abend : Pit Hupperten und seine „Allerwertesten“ im Scala Club

Opladen Jubelapplaus für den Leverkusener Künstler und seine acht Musiker.

Nicht mit den „Bläck Föös“, sondern mit seinen „Allerwertesten“ groovte sich der Leverkusener Pit Hupperten durch den vollbesetzte Scala Club. Jetzt machte der Künstler mit seinen acht Musikern Station in seiner Heimat und brachte die über 450 Besucher in Opladen zum Singen, Tanzen und ordentlich ins Schwitzen. Er ist ein versierter Sänger, ein Vollblut-Entertainer und – im besten Sinne des Wortes – eine absolute Rampensau. Pit Hupperten macht einfach Spaß und gute Laune und das von der ersten Sekunde an, in der er auf der Bühne steht.