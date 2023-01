2224 Neugeborene Babyboom in Leverkusen – Klinikum legt bei Geburten weiter zu

Der geburtenreichste Monat war August mit 221 Geburten, meldet das Klinikum. Wenn auch die Stadt in 2022 weniger Neugeborene verzeichnete (in 1490 Leverkusener Familien hat es 2022 Nachwuchs gegeben), legte das Klinikum zu. Viele werdenden Eltern und junge Familien aus Köln, Bergisch Gladbach, Solingen, Leichlingen, Monheim und der gesamten Region Rhein-Berg/RheinWupper hätten sich bewusst für das Klinikum als Geburtsort entschieden, schreibt das Klinikum. In anderen Geburtskliniken der Region und in NRW hätten 2022 einen deutlichen Rückgang bei den Geburtszahlen verzeichnet, heißt es weiter, zum Teil mehr als zehn Prozent weniger als im Vorjahr. „Das Klinikum Leverkusen hat damit regional den größten Zuwachs zu verzeichnen und ist damit eine der beiden geburtenstärksten Kliniken der Region“, heißt es in einer Mitteilung.