Rettungsflieger in Leverkusen vor Genehmigung Am Klinikum sollen ab 2025 Hubschrauber landen

Er ist schon seit 2014 im Gespräch, nun konkretisieren sich die Pläne für einen Hubschrauberlandeplatz am Klinikum. Die Kosten für das 6,3 Millionen Euro teure Projekt wurden jetzt in den Wirtschaftsplan des Klinikums für 2024 eingestellt, den der Stadtrat am Montag mit großer Mehrheit verabschiedete. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Einwände von Anwohnern wegen möglicher Lärmbelästigung durch Flugverkehr am Klinikum gegeben.