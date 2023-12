Mofa-Parade durch Leverkusen für den guten Zweck Weihnachtsmänner auf ihren leuchtenden Kisten

„Für alle die, die am Straßenrand schauen wollen werden wir wieder einen Live Standort teilen, dass ihr schauen könnt, wo wir gerade unterwegs sind“, kündigt der Club an. Los geht es am Samstag um 17 Uhr in Pattscheid und von dort dann über Burscheider und Rennbaumstraße nach Opladen; dort über den Berliner Platz und die Düsseldorfer Straße in die Innenstadt, über Quettinger und Lützenkirchener Straße nach Lützenkirchen und Richtung Steinbüchel, dann über die Oulustraße nach Schlebusch, vorbei am Klinikum weiter Richtung Gustav-Heinemann-Straße, und Bismarckstraße, vorbei an der BayArena und dann über die Robert-Blumstraße auf die Kölner Straße. Die Weihnachtsmänner und -frauen auf ihren leuchtenden Kisten beenden die Tour auf der Bühne des Opladener Weihnachtsmarktes.