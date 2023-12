Kinderkriegen im Krieg Was Schwangere und Neugeborene in Gaza erwartet

Inmitten all der Verwüstung im Gazastreifen werden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation im nächsten Monat rund 5500 Geburten erwartet. Schätzungsweise 50.000 der dortigen Frauen sind zurzeit schwanger. Doch der Gesundheitssektor steht kurz vor dem Zusammenbruch – von den 36 Krankenhäusern des Palästinensergebiets sind zwei Drittel nicht mehr in Betrieb. Und die zwölf verbleibenden Gesundheitszentren sind nur noch teilweise funktionsfähig. Selbst in den funktionierenden Kliniken fehlt es nach Angaben der Ärzte an Standardmedikamenten und der für die Behandlung von Neugeborenen erforderlichen Ausrüstung, darunter Beatmungsgeräte, Säuglingsnahrung und Desinfektionsmittel.