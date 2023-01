Für Kinder in Leverkusen Schlossgespenster gestalten Museumszeitung

Am 7. Februar startet dazu ein Sonderprojekt: Der Kunstklub entwickelt eine Museumszeitung. Die Kinder bekommen Einblick in den Beruf des Journalisten, machen eine eigene Zeitung. Die soll zu den Morsbroicher Kunsttagen im Mai erscheinen. Der Inhalt: Es geht um die Geschichte des Schlosses und um das Museumskonzept. In Teams können die Kinder je nach Neigung und Begabung die Zeitung an den Schlossgespenster-Dienstagen gestalten. Wegen Karneval wird der Termin am 21. auf den 27. Februar verschoben.