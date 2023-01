Februar-Programm in Leverkusen Kreise, Kästner und Chanson – Kultur im Forum

Der französische Orgelvirtuose Thierry Mechler – seit 1998 als Professor für Orgel und Improvisation an der Musikhochschule Köln und seit 2002 Kustos der Orgel der Kölner Philarmonie – tritt am Sonntag, 5. Februar, um 17 Uhr in der evangelischen Christuskirche, Dönhoffstraße 2, auf. In der Reihe „Internationales Orgelforum“ spielt er Werke von Johann Sebastian Bach, Nicolas de Grigny, Alexandre François Boëly und eigene Improvisationen.