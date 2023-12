Überraschung im Klinikum Leverkusen Weihnachtsmann beschenkt kranke Kinder

Das Ziel des üppig beleuchteten Konvois war die Kinderklinik, so drückten sich die kleinen Patienten an den Fensterscheiben die Nase platt und staunten Bauklötze, als der Weihnachtsmann pepackt mit Geschenken eine Drehleiter der Feuerwehr bestieg und diese in Richtung der Fenster der Klinik schwenkte.