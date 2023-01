Einsatz in Leverkusen Polizei fasst mutmaßlichen Drogendealer bei Kontrolle

Gegen 22 Uhr war den Einsatzkräften bei der Fahrzeugkontrolle Cannabis-Geruch in die Nase gestiegen. Unter dem Fahrersitz und in einem Versteck in der Mittelkonsole fanden die Beamten verkaufsfertige Einheiten Marihuana, Haschisch und Kokain. In der von einem Staatsanwalt angeordneten Durchsuchung der Wohnung und der Garage des Leverkuseners stellten Polizisten weitere Betäubungsmittel sowie Zubehör sicher. Der Mann soll einem Haftrichter vorgeführt werden.