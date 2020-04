Corona aktuell : 65-jahriger Leverkusener an Corona-Folgen gestorben

Leverkusen Ein 65-jähriger Leverkusener, der sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte, ist in einem auswärtigem Krankenhaus gestorben. Der Mann hatte gravierende Vorerkrankungen, berichtet die Stadtverwaltung.

Fallzahlen Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen auf vier. Aktuell sind 31 Personen an Covid-19 erkrankt und befinden sich noch in Quarantäne, das ist ein Patient weniger als am Vortag. 160 Bürger sind mittlerweile genesen. Somit liegt die Gesamtzahl aller Personen, die bislang positiv auf das Virus getestet wurden, bei 195.