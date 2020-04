Gegenwind für den OB : „Gängelung“ – FDP kritisiert Bollerwagen-Verbot

Verboten: Keine Bollerwagen am Maiwochenende in Leverkusen Foto: dpa/Peter Steffen

Leverkusen Für seine Anordnung zum 1. Mai, in der unter anderem der öffentliche Genuss von Alkohol, das Mitführen von Bollerwagen und das Abspielen von lauter Musik verboten wird, bekommt Oberbürgermeister Uwe Richrath nun politischen Gegenwind.

In einem offenen Brief an den Oberbürgermeister äußert die Leverkusener FDP die Bitte, die Verfügung zu überdenken und zurückzunehmen. „Insbesondere aufgrund des bereits bestehenden Kontakt-, Versammlungs- und Grillverbotes gibt es aus Sicht der Freien Demokraten keinen weiteren Handlungsbedarf, da ein Zusammentreffen von mehr als zwei Personen schon jetzt untersagt ist“, heißt es darin. „Der OB sollte hier dringend eine Kehrtwende machen,“ schreibt die FDP-Kreisvorsitzende Petra Franke in einer Pressemitteilung.