Folgen der Corona-Krise : Kinderschutzbund verweist auf Gewalt-Risiko

Leverkusen Was macht die Corona-Krise mit den Familien? Verstärken Kontaktverbote und strengere Ausgehregeln die Konflikte? Der Kinderschutzbund fordert eine Schnellabfrage des Landes bei den Jugendämtern zur Klärung der Lage. Am 30. April ist Tag der gewaltfreien Erziehung.

Zum Tag der gewaltfreien Erziehung am 30. April meldet sich der Kinderschutzbund Leverkusen zu Wort. Er befürchtet, dass das Kinderrecht auf gewaltfreie Erziehung in der Corona-Pandemie gefährdet sei. „In diesen nicht einfachen Zeiten entstehen in Familien immer häufiger Konfliktsituationen“, sagt Peter Boddenberg, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes in Leverkusen. Es bestehe das Risiko einer Gewaltzunahme. Konkrete Zahlen dazu liegen dem Kinderschutzbund nicht vor. Die Landesvorsitzende Gaby Flösser ergänzt aber: „Insbesondere während der aktuellen Corona-Pandemie darf die Politik das Risiko der verdeckten Gewalt gegen Kinder nicht aus den Augen verlieren. Schließlich ist durch die Reduzierung von Kita- und Schulbetrieb die soziale Aufmerksamkeit geringer geworden. Eine Schnellabfrage durch das NRW-Familienministerium bei den Jugendämtern im Land kann zu mehr Klarheit über die tatsächliche Lage in Familien beitragen. Bisher spekulieren wir alle nur.“