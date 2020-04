Pandemie im Kreis Viersen : Zahl der Corona-Toten im Kreis Viersen steigt auf 30

Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Viersen Im Kreis Viersen gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: In einem Seniorenheim in Tönisvorst ist eine 90-Jährige gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Zuvor waren in dem Heim bereits drei positiv getestete Bewohner verstorben.

In einem Seniorenheim in Tönisvorst ist eine 90-jährige Bewohnerin verstorben, die zuvor positiv auf eine Corona-Infektion getestet worden war. Das gab der Kreis Viersen am Mittwochnachmittag bekannt. Die Frau ist damit das vierte Todesopfer in dem Heim, das in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starb. Insgesamt hat sich die Zahl der Corona-Toten im Kreis Viersen seit Beginn der Pandemie auf 30 erhöht.

Bei 620 Menschen im Kreis Viersen ist bislang eine Infektion nachgewiesen worden. Aktuell sind 194 Menschen infiziert, 396 gelten als genesen. Derzeit sind noch 16 Personen in stationärer Behandlung in Krankenhäusern, 185 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Isolierung.

In mehreren Pflegeheimen im Kreis Viersen sind Bewohner und Mitarbeiter von einer Corona-Infektion betroffen. In Niederkrüchten sind in einem Altenheim aktuell zwei Bewohner positiv getestet, zehn Bewohner sind verstorben. Zudem ist ein Mitarbeiter infiziert. In dem Pflegeheim in Tönisvorst, in dem jetzt die 90-Jährige starb, leben 13 positiv getestete Bewohner, vier Bewohner sind verstorben. Sieben Mitarbeiter wurden ebenfalls positiv getestet. In Viersen gibt es in einem Pflegeheim fünf bestätigte Fälle unter den Bewohnern sowie einen positiv getesteten Mitarbeiter. Zwei Bewohner sind verstorben. In einem Willicher Pflegeheim gibt es einen posititv getesteten Bewohner, sechs Bewohner sind verstorben. Auch bei einem Mitarbeiter wurde eine Infektion nachgewiesen. In Kempen gibt es in einem Heim acht positiv getestete Bewohner sowie einen Mitarbeiter, in einem anderen Heim in Kempen zwei positiv getestete Bewohner. In einem Seniorenheim in Brüggen sind ein Bewohner und ein Mitarbeiter positiv getestet worden.

Die dem Kreis Viersen bekannten Fälle verteilen sich auf die Städte und Gemeinden im Kreis wie folgt: Brüggen 17 Fälle (elf Genesene), Grefrath 25 (21 Genesene), Kempen 116 (57 Genesene), Nettetal 41 (34 Genesene, zwei Tote), Niederkrüchten 88 (72 Genesene, zehn Tote), Schwalmtal 22 (16 Genesene, ein Toter), Tönisvorst 90 (41 Genesene, fünf Tote), Viersen 108 (63 Genesene, fünf Tote) und Willich 113 (81 Genesene, sieben Tote).

(biro)