Bauteile für die Leverkusener Brücke : „Risse in den Nähten und über 600 Mängel“

Leverkusen Das NRW-Verkehrsministrerium erklärt die Hintergründe der Lieferpanne für die neue A1-Brücke in Leverkusen. In dem Schreiben ist von mehreren hundert Problemen pro Bauteil die Rede.

Die Kündigung des Bauauftrags für die Leverkusener Rheinbrücke kam keineswegs überraschend, sondern hat eine lange Vorgeschichte. So ist das NRW-Verkehrsministerium bereits seit über einem Jahr direkt in die Verhandlungen des Landesbetriebs Straßen.NRW mit dem östereichischen Bauunternehmen PORR eingebunden und war über die Probleme mit mangelhaften Bauteilen aus China informiert. Das geht aus einer Antwort von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst auf eine Anfrage der beiden SPD-Landtagsabgeordneten Ott und Löcker hervor. Darin wird eingeräumt, dass auch der Minister persönlich früh informiert war. Im Frühjahr 2019 habe es bereits „mehrfach Spitzengespräche des Landesbetriebs mit der Vorstandsebene von Porr“ gegeben, nachdem Gutachter die Mangelhaftigkeit der Bauteile schon während der Fertigung in China beanstandet hätten.

Nicht der Stahl selbst sei das Probem, sondern der Zusammenbau der Bauteile. So wurden etwa Einschlüsse und Risse in den Schweißnähten festgestellt. In der Antwort heißt es wörtlich: „Die Vielzahl der Mängel (bis zu 600 Mängel an einem Bauteil) macht eine Neuherstellung erforderlich. Die Mängel sind systematisch, d.h. es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass selbst in den untersuchten Bauteilen unterhalb der aufgebrachten Korrosionsschicht sowie in den ohne Zerstörung nicht mehr untersuchbaren Bereichen noch zahlreiche weitere Mängel vorhanden sind.“ In China und in Rotterdam durchgeführte Untersuchungen eines von Straßen.NRW eingesetzten Gutachters ergaben, dass 30 bis 60 Prozent der verwendeten Kopfbolzendübel nicht den vertraglichen Vorgaben entsprechen. Insgesamt besteht das erste Brückenbauwerk „aus 40 Schüssen mit je zwei Hohlkästen, wovon 20 Hohlkästen bereits nach Rotterdam geliefert worden sind. Vier der 20 Hohlkästen befinden sich im Hafen Köln-Niehl.“