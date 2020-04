Statusbericht aus Mönchengladbach : Zwei weitere Corona-Tote und zwölf Neu-Infizierte

Insgesamt ist die Zahl der seit dem 3. März nachgewiesenen Fälle in Mönchengladbach auf 481 (Vortag: 469) gestiegen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Aktuell sind wieder etwas mehr Menschen in Mönchengladbach nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Nachdem bereits am Dienstag drei Todesfälle gemeldet worden sind, bestätigt das Gesundheitsamt am Mittwoch zwei weitere.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es gibt in der Mönchengladbach zwei weitere Corona-Tote. Wie das Gesundheitsamt am Mittwoch mitteilte, verstarb eine Person (Jahrgang 1943) im Wickrather Altenheim, eine weitere (Jahrgang 1933) erlag in einem Krankenhaus dem Virus. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten in der Stadt auf insgesamt 35. 16 Menschen starben im Seniorenheim St. Antonius an Covid-19.

Aktuell sind 116 (Vortag: 113) Personen in Mönchengladbach nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Mittwoch (Stand: 9 Uhr) zwölf neue positive Nachweise. Insgesamt ist die Zahl der seit dem 3. März nachgewiesenen Fälle auf 481 (Vortag: 469) gestiegen.

Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt bei 3252 (Vortag 3205). 23 Laborergebnisse stehen derzeit aus. Aktuell befinden sich 436 Personen (Vortag: 433) in Quarantäne, davon werden 23 im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der genesenen Patienten ist auf insgesamt 330 (Vortag: 323) gestiegen.

(RP)