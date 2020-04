Nach Insolvenzantrag : Für die „Pirates“ besteht noch Hoffnung

Leichlingen Der Leichlinger TV arbeitet nach dem Insolvenzantrag der Pima GmbH fieberhaft an einer Lösung, um die Lizenz für die 3. Handball-Liga zu behalten. Damit das gelingt, müssen die Verantwortlichen eine Herkulesaufgabe bewältigen.

Erst Anfang April hatte der LTV fristgerecht für die 3. Liga gemeldet. Aufgeben will der Gesamtverein diese Lizenz vorerst nicht. Bis zum 15. Mai haben Hasenjäger und sein Handballabteilungsleiter Ralf Meier Zeit, um ein neues, zukunftsfähiges Konzept zu präsentieren. Funktioniert das nicht, kann der LTV nach Rücksprache mit dem Staffelleiter der 3. Liga seine Lizenz bis dahin ohne Konsequenzen zurückgeben. „Ich habe die 3. Liga noch nicht abgeschrieben”, sagt Meier. Dafür müsste allerdings erneut eine GmbH gegründet, ein belastbarer Etat aufgestellt und ein Team gefunden werden. Eine Herkulesaufgabe – nicht nur wegen der Corona-Krise. Sportlich, weil Spieler sich längst bei anderen Vereinen anbieten. Finanziell, weil der erhoffte Geldfluss schon unter den alten Geldgebern ins Stocken geriet. Die Sponsorenakquise war in Leichlingen schon lange schwierig.

Trotzdem überraschte die Pima-Pleite alle Beteiligten. „Ich wusste nicht, dass die Lage so dramatisch ist”, sagt beispielsweise Meier. Auch Publikumsliebling und Torhüter David Ferne wäre nicht überraschter gewesen, „wenn ich mit einem dritten Bein aufgewacht wäre“, erklärt der Torhüter auf Anfrage unserer Redaktion gewohnt humorvoll. Zum Lachen ist in der Blütenstadt aber eigentlich niemandem zumute, gerade die Spieler stehen in einer außergewöhnlichen Situation plötzlich ohne Verein da. Linksaußen Dorian Wöstmann unterschrieb seinen Vertrag am Hammer erst wenige Wochen vor dem Insolvenzantrag – jetzt kann er erneut auf Klubsuche gehen, ohne auch nur einmal beim LTV trainiert zu haben. „Es ist eine Mischung aus Enttäuschung und Wut“, sagte Ferne und betonte: „Das haben Trainer, Manager und die Mannschaft nicht verdient.“