Online-Hauptversammlung bei Bayer : Das virtuelle Ende der „Ära Wenning“

Leverkusen Statt vor tausenden Aktionären im großen Saal sagte der ehemalige Bayer-Vorstands- und Aufsichtsratschef bei einer corona-bedingten Online-Hauptversammlung „Auf Wiedersehen“. Der Opladener will dem Konzern verbunden bleiben.

Werner Wenning und Bayer, das ist wie Pech und Schwefel, wie Tag und Nacht, wie Dax und Frankfurter Börse. Und so wird es bleiben. Das hat Werner Wenning am Dienstag bei der Bayer-Hauptversammlung versprochen, nach der seine Amtszeit als Aufsichtsratschef und berufliche Laufbahn nach 54 Jahren im Konzern endeten. „Im Rheinland heißt es: Niemals geht man so ganz. Nach meinem Ausscheiden werde ich dem Konzern eng verbunden bleiben.“

Das blutete am Dienstag. Er könne seine Aufgaben ruhigen Gewissens an Winkeljohann übergeben, Bayer sei gut aufgestellt, formulierte der Opladener sachlich. Hierauf menschelte es zart. Als er für Bayer im Ausland gewesen sei – in Peru, später in Barcelona – habe es dort geheißen: „Ist es von Bayer, ist es gut.“ Dann menschelte es kräftig: „Ich gehe mit etwas Wehmut“, gestand der erfahrene Manager, leidenschaftliche Fan der Werkself und bodenständige Opladener, der auch mal eine Wurst beim „Wurst-Maxe“ am Marktplatz isst. „Ich würde lieber, wirklich lieber, zu Ihnen im Raum sprechen“, wandte sich Wenning an die Aktionäre. In Spitzenzeiten am Vormittag waren 5000 zugeschaltet.