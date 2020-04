Corona aktuell : Entwarnung im Altenheim Schlebusch: Kontaktpersonen einer Infizierten (91) negativ getestet

Die Tests bei Kontaktpersonen einer infitierten Bewohnerin eines Schlebuscher Altenheims waren negativ. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Leverkusen Es gibt einen Infizierten mehr als am Vortag in der Stadt. In einem Schlebuscher Altenheim wurden die Kontaktpersonen einer infizierten Bewohnerin (91) negativ getestet. Zweite Infizierte ohne Symptome.

Fallzahlen Die Stadt meldet 192 bestätigte Infektionsfälle am Dienstagmorgen, einer mehr als am Montag. Davon sind 157 wieder gesund. Unverändert gibt es drei Todesfälle. Demnach sind aktuell 32 Leverkusener an Covid-19 erkrankt.

Entwarnung Die Testergebnisse der Kontaktpersonen der vergangene Woche positiv auf Covid-19 getesteten Bewohnerin des Altenzentrums in Schlebusch liegen vor. „Alle Ergebnisse der Bewohner des betreffenden Bereiches und der Mitarbeitenden sind negativ“, teilt die Einrichtung mit. „Nun muss untersucht werden, wie die Infektion hat stattfinden können, denn seit rund sechs Wochen besteht ein striktes Besuchsverbot.“ Der Zustand der Anfang der Woche ins Krankenhaus eingelieferten 91-Jährigen habe sich nicht verändert, sie sei weitgehend symptomfrei. „Auch die zweite Person, die ins Krankenhaus gebracht und bei der inzwischen Corona nachgewiesen werden konnte, ist auf dem Weg der Besserung.“

Masken Das Landrat-Luas-Gymnasium hat zum ersten Tag der Schulöffnung für den Abiahrgang eine Spende von 800 Stoffmasken der Firma „Wasch mal“ bekommen, der Geschäftsführer ist Vater von zwei Schülern.

(LH)