Hilden : Corona in Flüchtlingsheim – 48 Menschen in Quarantäne

Corona in Flüchtlingsheim – 48 Menschen in Quarantäne

Hilden Ein Bewohner der Unterkunft an der Herderstraße hat das Coronavirus. Das Gesundheitsamt testet nun alle Flüchtlinge, die dort leben. Sie stehen für die nächsten zwei Wochen vorsorglich unter Quarantäne.

In der Flüchtlingsunterkunft an der Herderstraße ist am Montag ein Mensch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer am Abend bestätigt. Das Kreisgesundheitsamt wird nun jeden der 48 Bewohner testen. Außerdem werden die Flüchtlinge vorsorglich für die kommenden zwei Wochen unter Quarantäne gestellt.