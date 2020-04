Onkologie-Praxis : Ärztin und Klinikum legen Rechtsstreit bei

Leverkusen Das Klinikum verzichtet auf weiteres gerichtliches Ringen um Arztsitz. Stattdessen vereinbarten beide Parteien einen Kooperationsvertrag. Ärztin Christina Reddemann kann wieder Kassenpatienten behandeln.

Die Grundlage für den Rechtsstreit um einen onkologischen Arztsitz zwischen Medizinerin Christina Reddemann und dem Klinikum ist vom Tisch, eine Hauptverhandlung am Sozialgericht nicht mehr notwendig. Die beiden Parteien haben einen Kooperationsvertrag unterschrieben, melden Klinikum und die Opladener Onkologin. Für Patienten heißt das: Reddemann kann in ihrer Praxis wieder Kassenpatienten behandeln.

Das hatte ihr das Sozialgericht in einer Mitteilung kurz vor Ostern verboten mit der Aussetzung des sofortigen Vollzugs, wie es offiziell heißt. Und zwar solange, bis in dem Hauptverfahren geklärt ist, wem ein Sonderbedarfssitz für Onkologie in der Stadt gehört. Darüber stritten Reddemann, die früher selbst bei der Klinikumtochter MZV tätig war, und das Klinikum seit 2018.