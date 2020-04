Pflicht zum Mund-Nasenschutz in Geschäften wird offenbar weitgehend eingehalten : Masken auf: Saturn, H&M, Woolworth wieder geöffnet

Die Einbahnstraßen-Regelung gilt vielen Läden, so etwa im Gerry-Weber-Shop in der Rathaus-Galerie. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Kunden halten sich zum Großteil an die Mundschutzpflicht, berichtet die neue Centermanagerin der Rathaus-Galerie. Nicht alle großen Geschäfte in der Stadt haben am Montag schon auf.

Ein Dreikampf ist dieser Tage für alle nötig, die in ein Geschäft wollen: Maske auf, Infozettel am Eingang studieren und merken, auf dem Boden nach Einbahnstraßen-Pfeilen Ausschau halten. Seit Montag dürfen auch Geschäfte mit mehr Verkaufsfläche als 800 Quadratmeter aufmachen – unter Einschränkungen. In der City öffnen Montagmorgen Saturn und H&M. „Die Bestandsflächen wurden so verkleinert, dass die Verkaufsfläche wie in der Verordnung definiert 800 Quadratmeter nicht übersteigt“, berichtet Kathrin Schubert, Managerin der Rathaus-Galerie. Flatterband und mobile Absperrungen sind im Einsatz.

Die meisten Geschäfte im Center seien wieder auf, weitere folgten in den nächsten Tagen: „Einige Mieter prüfen noch, wann und wie sie so kurzfristig wiedereröffnen können, müssen ihr Personal aktivieren und die erforderlichen Maßnahmen umsetzen“, sagt Schubert und lobt: „Die Kunden haben sich sehr umsichtig verhalten und die Maskenpflicht eingehalten.“ Das Centermanagement kontrolliert am Eingang und in der Ladenstraße, in den Läden machen das die Betreiber. „Die meisten Kunden kaufen zügig und zielorientiert ein“. Beim Kaufhof am anderen Ende des Wiesdorfer Platzes nutzt am Montag die schönste „MuNaske“, wie Kabarettist Sebastian Pufpaff den Mund-Nasenschutz taufte, nichts. Das Kaufhaus ist zu. Auf eine Anfrage unserer Redaktion gab es noch keine Antwort. Auch auf den zwei Etagen des Kostümgeschäfts Deiters in Opladen leuchtet nur das Notlicht. Gegenüber bei Deichmann gilt: Wer rein will, bekommt einen Chip.

In der Fußgängerzone Opladen herrscht Betrieb. „MuNasken“-Nichtträger sind eher die Ausnahme. Dass Menschen ohne Maske, Schal, Tuch in Läden wollen, ist am Mittag nicht zu beobachten.