Gründungs- und Ehrenmitglied : Der SV Bergfried trauert um Adolf Schlickwei

Adolf Schlickwei 2008 bei der Ehrung für sein Lebenswerk im Dienste des SV Bergfried, dessen Gründungs- und Ehrenmitglied er war. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der langjährige Jugendwart der Fußballabteilung hat im 1962 neugegründeten Verein viele Spuren hinterlassen – als Gründungsmitglied und Enthusiast für den Sport im Stadtteil Steinbüchel. Ein Nachruf.

Der SV Bergfried hat eine bewegte Geschichte. Ende der 1920er Jahre gab es bereits einen Verein mit dem Namen, doch er löste sich in den Verwerfungen des Zweiten Weltkriegs auf. 1962 erfolgte die Neugründung. Damals mit am Tisch saß Adolf Schlickwei. Das Gründungs- und Ehrenmitglied ist – wie jetzt bekannt wurde – am 20. April nach langer und schwerer Krankheit verstorben, einen Tag vor seinem 87. Geburtstag.

„Mit Adolf Schlickwei verliert des SV Bergfried seinen größten Fan und Förderer“, heißt es in einem Trauerschreiben des Vereins. „Sein Tod hat uns alle sehr betroffen gemacht, denn wir kannten ihn als immer freundlichen, hilfsbereiten und engagierten Vereinsfreund, der bis ins hohe Alter auf der Sportanlage anzutreffen war“, schreibt Monika Ballin-Meyer-Ahrens, Vorsitzende des SVB. Seit Neugründung des Vereins habe sich Schlickwei um den Sport in Steinbüchel verdient gemacht.

„Der Bergfried“, wie der Klub von Mitgliedern und Anhängern genannt wird, hat sich immer wieder neu erfunden. Bereits einige Jahre nach der Gründung war etwa Feldhandball mangels Spielstätte kein Thema mehr. Doch in der Folgezeit kamen neue Abteilungen hinzu. 1970 schloß sich der Allgemeine Motorsport Club Leverkusen dem SVB an. Daraus entstand die „Motoball“-Abteilung, die 1970 Deutscher Meister und 1971 bei den Europameisterschaften in der damaligen UDSSR Vizemeister wurde. Der SVB feierte in der Folgezeit viele Titel im exotisch anmutenden Motorradfußball, wurde unter anderem Deutscher Pokalsieger und Westdeutscher Meister.

Doch Schlickweis Steckenpferd war der klassiche Fußball auf dem Rasen. Vor allem die Schüler- und Jugendarbeit lag ihm sehr am Herzen. Dass die Nachwuchsarbeit der Fußballer des Vereins heute einen hervorragenden Ruf im Fußballverband Mittelrhein genießt, ist zu einem großen Teil ein Verdienst des langjährigen Jugendwartes. Das weit über die Grenzen Leverkusens hinaus bekannte D-Jugend-Osterturnier ist eng mit seinem Namen verbunden.