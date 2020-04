Krimiproduktion abgesagt : „Aus die Maus!“ bei der Volksbühne

Leverkusen So heißt es für die Krimiproduktion und die für den Herbst geplante Komödie des Theatervereins. Neuer Termin: Frühjahr 2021.

Diese Aufführung stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Wegen Renovierung der Opladener Festhalle musste die Volksbühne Bergisch Neukirchen für ihre Frühjahrsproduktion lange nach einem geeigneten Ersatz für die angestammte Spielstätte suchen. In der Leichlinger Aula Am Hammer sollte „Die Mausefalle“ von Agatha Christie in vier Wochen Premiere feiern. Plakate waren fertig, die ersten 811 Karten (etwa 45 Prozent) für die Aufführungen am 23., 24., 30. und 31. Mai, waren am 13. März verkauft. Dann kam Corona, und damit hieß es „aus die Maus“.