Statusbericht aus Mönchengladbach : Gesundheitsamt meldet drei weitere Corona-Tote

Mönchengladbach Eine Frau (Jahrgang 1939) und zwei Männer (Jahrgang 1938 und 1942) mit Vorerkrankungen starben im Krankenhaus an dem neuartigen Virus. Keiner der verstorbenen Patienten lebte in einem Seniorenheim.

Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfiziertungen bleibt in Mönchengladbach weiterhin auf niedrigem Niveau. Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag, dass es bis 9 Uhr nur einen neuen positiven Corona-Test gab.

Erneut angestiegen ist die Zahl der Verstorbenen. Dem Gesundheitsamt wurden am Dienstag drei weitere Corona-Tote gemeldet. Eine Frau (Jahrgang 1939) und zwei Männer (Jahrgang 1938 und 1942) starben im Krankenhaus. Keiner der verstorbenen Patienten lebte in einem Altenheim, alle sollen Vorerkrankungen gehabt haben. Damit gibt es nun 33 Corona-Tote in der Stadt (30 Menschen starben an Covid-19: 30, drei mit Covid-19).