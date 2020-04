Einsatz im Klinikum : Als Klinik-Arzt an der Corona-Front

Leverkusen Omeir Kadri (30) arbeitet in der Covid-19-Ambulanz im Leverkusener Klinikum. Dort erlebt der junge Arzt mitunter Angst, aber auch Teamgeist. Um sich selbst macht er sich weniger Sorgen, sondern darum, andere anzustecken.

Omeir Kadri ist Arzt im Klinikum. In der Notfallambulanz kommt er häufiig als erster Mediziner mit den Patienten in Kontakt. Nun, in Covid-19-Zeiten arbeitet der 30-Jährige in der eigens eingerichteten Corona-Ambulanz, wo er täglich mit potenziellen Infizierten begegnet.. Wie fühlt es sich an, an erster Frontlinie gegen das Virus zu kämpfen?