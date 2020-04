Corona-Ticker : 15 Covid-19-Kranke in Langenfeld, 19 in Monheim

Langenfeld/Monheim Am Dienstag verzeichnet das Kreisgesundheitsamt keinen weiteren Todesfall. Bislang sind 56 mit dem Coronavirus infizierte Menschen im Kreisgebiet gestorben.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen gibt es nach Angaben der Behörde kreisweit 222 Covid-19-Kranke, davon wohnen in Langenfeld 15 und in Monheim 19; außerdem in Erkrath 11, in Haan 8, in Heiligenhaus 6, in Hilden 23, in Mettmann 26, in Ratingen 35, in Velbert 51 und in Wülfrath 28. Insgesamt 547 Menschen gelten im Kreis Mettmann inzwischen als genesen. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass darüber hinaus zahlreiche nicht getestete und unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.