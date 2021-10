Störung in Leichlingen : 1500 Haushalte in Leichlingen ohne Strom

Kein Netz: In der Umspannanlage an der Oskar-Erbslöh-Straße kam es zu einer Störung. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Leichlingen In Leichlingen sind am Freitagmittag etliche Haushalte ohne Strom. Nach Auskunft der Rheinenergie ist es um 10.45 Uhr an der Umspannanlage an der Oskar-Erbslöh-Straße aus bislang unbekannter Ursache zu einer Störung gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Folge seien rund 1500 Haushalte in der Blütenstadt ohne Strom gewesen. Auch etliche Ampeln in der Innenstadt fielen aus.

Der Entstördienst der Energieversorgung Leverkusen (EVL) sei vor Ort. Man sei zuversichtlich, dass die Haushalte schnell wieder ans Stromnetz angeschlossen werden könnten, so die Rheinenergie.

(sug)