Wegen eines Baggerschadens in Rheindorf : Gasstörung: EVL-Monteure müssen Häuser betreten

Derzeit kein Gas in 100 Wohneinheiten in Rheindorf. Die EVL arbeitet an der Beseitigung der Störung. Foto: dpa/Marijan Murat

Rheindorf Ein Baggerschaden auf der Feldkampstraße sorgt für einen Einsatz von Monteuren der Energieversorgung Leverkusen in Rheindorf. Für 100 Wohneinheiten ist das Gas vorerst abgeschiebert.

In dem Stadtteil ist es wegen des Schadens zu eine Gasstörung gekommen, meldet die Energieversorgung Leverkusen (EVL) am Mittwochmittag. Die Bauarbeiten stünden nicht in Zusammenhang mit der EVL. Von der Störung betroffen seien rund 75 Gashausanschlüsse mit rund 100 Wohneinheiten an Feldkamp-, Aldegundis- und Unterstraße.