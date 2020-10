Mit 97 Jahren gestorben : Früherer Stadtdirektor von Leichlingen Otto Birkendahl ist tot

Der Solinger prägte das Bild der Blütenstadt entschieden mit. In seiner Amtszeit ließ er mehrere Gebäude bauen, darunter das Rathaus Am Büscherhof 1 und die Hauptschule.

Leichlingen (afr) Auch wenn er seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr in Leichlingen zu Hause war, bleibt sein Name auf lange Zeit mit der Blütenstadt verbunden: Otto Birkendahl ist tot. Der ehemalige Stadtdirektor starb am Wochenende im Alter von 97 Jahren. Zuletzt hatte er mit seiner Frau in einer Seniorenresidenz in Erkrath gewohnt.