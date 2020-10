Ferienaktion „Heimat-Checker“ in Leichlingen : Junge Stadt-Entdecker verteilen Spielplatz-Noten

Leichlingen Bei der Ferien-Aktion nehmen junge Leute die Stadt und ihr Angebot genau unter die Lupe – vom Spielplatz bis zum Technikkeller des Blütenbades.

Fatima (10) und ihre kleine Schwester Zeinab stehen im Jugendzentrum in der Balker Aue vor eine Wand mit der Aufschrift „Klagemauer“. „Wir haben alles notiert, was uns Negatives aufgefallen ist“, sagt Fatima. Sie und ihre Schwester nehmen an dem Ferienprogramm „Stadt-Entdecker – Heimat-Checker“ teil. Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren haben in der zweiten Herbstferienwoche Leichlingen genau unter die Lupe genommen. „Wir haben jeden Tag einen anderen Ausflug gemacht“, berichtet der achtjährige Philip. Am ersten Tag hat sich die Gruppe auf die Suche nach den verschiedenen QR-Codes, die in der Stadt verteilt sind, gemacht. „Durch die Codes hab ich viel über die Geschichte von Leichlingen gelernt“, erzählt Jona (11). Danach haben die Stadtentdecker genau notiert, was ihnen an den QR-Codes gefallen hat und was verbessert werden soll. Manche der Codes waren zum Beispiel nicht mehr abrufbar. „Deshalb haben wir hier eine Lob- und eine Klagemauer gebastelt“, erläutern die Kinder auf der Abschlusskonferenz am Freitag.