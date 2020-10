Corona aktuell : Aktuell 27 Infizierte in Leichlingen

Leichlingen Die Inzidenzzahl für Rhein-Berg liegt bei 62,4. Zehn Erkrankte werden derzeit in Krankenhäusern im Rheinisch-Bergischen Kreis behandelt, vier von ihnen auf Intensivstationen.

Fallzahlen Am Mittwoch sind 20 weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden: in Bergisch Gladbach (6), Kürten (6), Odenthal (3), Wermelskirchen (3), Overath (1) und Rösrath (1). Sieben der Neuinfizierten sollen sich im familiären oder gesellschaftlichen Umfeld angesteckt haben, bei 13 Fällen ist der Infektionsursprung laut Kreisverwaltung noch unklar.

228 Personen sind aktuell kreisweit infiziert, davon 27 in Leichlingen. In Quarantäne befinden sich 839 Personen (+ 24), davon 98 in der Blütenstadt. Zehn Erkrankte werden derzeit in Krankenhäusern im Rheinisch-Bergischen Kreis behandelt, vier von ihnen auf Intensivstationen.