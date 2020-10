Leichlingen: Der letzte Film von Sigurd Tesche : Von Waschbär und Co.

Info

Sendetermin Der Naturfilm „Das Bergische Land – Wasser, Wälder, Wunderwelten“ in der Reihe „Abenteuer Erde“ wird am Dienstag, 27. Oktober, ab 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen ausgestrahlt, zudem noch einmal am Freitag, 30. Oktober, um 12 Uhr wiederholt. Die Dokumentation ist nach der Erstausstrahlung am Dienstag zudem auch in der ARD-Mediathek abrufbar.

Zum Inhalt Den Menschen die Schönheit und Vielfalt seiner geliebten Heimat zu zeigen, war Sigurd Tesche ein besonderes Anliegen. Er konnte sich diesen Wunsch gerade noch erfüllen: Der Witzheldener Tier- und Dokumentarfilmer starb im Januar dieses Jahres im Alter von 79 Jahren. „Das Bergische Land – Wasser, Wälder, Wunderwelten“ wurde nach mehr als 600 Dokumentationen sein letzter Film. Er gibt Einblicke in die Natur- und Tierwelt des Bergischen Landes, zeigt unter anderem Uhus, Schwarzstörche, Waschbären, Biber und die Unterwasserwelt der Flüsse und Bäche. Teil des Films ist auch das „Windloch“, die größte Höhle Nordrhein-Westfalens.