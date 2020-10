Polizei schätzt Sachschaden auf 10.000 Euro : Schwerer Unfall auf der Opladener Straße in Leichlingen

Schwerer Unfall auf der Opladener Straße in Leichlingen

Leichlingen Ein Leichlinger (20) ist Donnerstagnachmittag mit voller Wucht auf ein Auto aufgefahren. Das wurde quer über die Straße geschoben.

Auffahrunfall am Donnerstag auf der Opladener Straße: Gegen 13.55 Uhr stand ein 44-jähriger Burscheider mit seinem Wagen an der rot zeigenden Ampel in Höhe Ostlandweg.