Corona aktuell in Leichlingen : Therapiezentrum in freiwilliger Quarantäne

Leichlingen Das Therapiezentrum „Burg Sagenhaft“ ist vorübergehend geschlossen. „Leider wurde einer unserer Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet“, teilen die Betreiber mit. Daher habe man sich freiwillig in Quarantäne begeben.

In Leichlingen wurden am Freitag drei neue Corona-Infektionen bekannt. Damit gibt es laut Kreisverwaltung 18 akute Fälle in der Blütenstadt, 64 Personen sind in angeordneter Quarantäne. Kreisweit gibt es nun 876 Corona-Fälle. 722 gelten als genesen. Die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen beträgt 31 pro 100.000 Einwohner.