Lange geplantes Projekt : Reit- und Fahrverein startet Bau von modernem Sandreitplatz

Leichlingen Die Mehrzweckanlage soll die Attraktivität des größten Vereins seiner Art im Rheinisch-Bergischen Kreis insbesondere für Turnierreiter erhöhen.

Das Ziel ist hochgesteckt: „Dieses Bauprojekt ist wichtiger Bestandteil, um in der Balker Aue ein modernes Reitsportzentrum zu entwickeln“, sagt Oliver Kuntze, Vorsitzender des Leichlinger Reit- und Fahrvereins.

Anfang der vergangenen Woche haben auf dem Gelände der Reiter die Bauarbeiten begonnen, um einen modernen Mehrzweck-Sandreitplatz einzurichten. Künftig will der Verein durch die besseren Bodenbedingungen wieder mehr Springreiter aus dem Rheinland für seine alljährlich an Pfingsten stattfindenden Leichlinger Reitertage gewinnen. Außerdem möchten die Sportler die Trainingsbedingungen für die eigenen Mitglieder verbessern: „Neben den Springreitern sollen in Zukunft auch die Dressur- und Schulpferdereiter den neuen Reitplatz bis zu 300 Tage im Jahr nutzen können. Zum täglichen Training der Pferde gehört eben auch die Stangen-, Cavaletti-, Longenarbeit und das Bodentraining“, betont Kuntze.