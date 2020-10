Kostenpflichtiger Inhalt: Ausbau der Gutscheincard in Leichlingen : Wirtschaftsförderungsverein ist wegen Corona eingeschränkt

Keine Blütenstadt ohne Obstmarkt, das galt auch 2019. Allerdings wurde der verkaufsoffene Sonntag zum Markt durch die Gewerkschaft Verdi gestrichen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Wenn alles gut geht, treffen sich die Mitglieder des Wirtschaftsförderungsvereins Leichlingen schon in einem halben Jahr wieder zur Mitgliederversammlung. Jetzt aber mussten sie erstmal nachholen, was corona-bedingt vom April in den Oktober verschoben wurde: der Bericht über 2019.